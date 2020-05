TRêS LAGOAS Empresa doa seis mil itens de proteção individual para profissionais de saúde Depois da empresa de celulose Suzano entregar respiradores ao município, agora foi a vez da Paper Excellence ajudar o município

1 MAI 2020 - 07h:31 Por Ana Cristina Santos

Neste período de pandemia de Coronavírus, o que mais tem se visto é solidariedade e parcerias. Depois da empresa de celulose Suzano entregar respiradores ao município, agora foi a vez da Paper Excellence, empresa acionista da Eldorado Brasil, instalada em Três Lagoas, estender aos mãos e ajudar o município nesse momento difícil.

Nesta quinta-feira (30) a empresa entregou seis mil itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que vão atender os profissionais da saúde, não apenas de Três Lagoas, mas também de Brasilândia, Água Clara e Selvíria.

Cada EPI é composto por macacão, protetor facial e uma máscara hospitalar, totalizando dois mil kits de proteção. A entrega contou com a presença dos prefeitos de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), e de Brasilândia, Antônio de Pádua (MDB), e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruk (MDB).

A ação foi articulada pela Desenvolvimento Econômico do Estado e integra a rede solidária criada entre Governo de Mato Grosso do Sul e empresas privadas, com a finalidade de suprir a necessidade de equipamentos de proteção para o setor da saúde neste período de pandemia.

“Criamos uma rede de solidariedade que tem gerado bons frutos, atendendo as demandas das prefeituras, da população e atuando para evitar a expansão da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. As empresas privadas estão sendo efetivas na ajuda neste momento crucial para a saúde do país”, destacou o secretário da pasta, Jaime Verruck.

O advogado Ary Raghiant Neto, representando a Paper Excellence, disse que a empresa é uma grande parceira de Mato Grosso do Sul.

DECRETO

Decreto publicado pelo governo do Estado nesta quinta-feira, inclusive, visa beneficiar as empresas de celulose instaladas em Três Lagoas.

O decreto altera o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportações e deve auxiliar o setor, neste período de medidas de enfrentamento ao coronavírus, a ampliar suas vendas, além de gerar e manter o nível de empregos em Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, o estabelecimento industrial interessado na obtenção do regime especial para exportação deveria oferecer uma garantia de ICMS, quando fosse o caso, nos termos das disposições da legislação tributária. A partir de agora, para obtenção do regime especial para exportação, o estabelecimento industrial não necessita mais oferecer essa garantia.

“Estamos agora oferecendo uma facilitação no pedido de regime especial, uma facilitação para o fluxo de caixa das empresas, que não vão precisar deixar esse recurso na Secretaria de Fazenda e poderão usá-lo para giro e investimento. A ideia é desburocratizar para aumentar as exportações. Nosso Estado tem uma dependência muito forte, principalmente no agronegócio. Diminuindo o imposto para o exportador, possibilitamos que ele venda mais, gere postos de trabalho ou mantenha o nível de emprego. A medida é emergencial, mas permanente”, destacou Verruck.