TRêS LAGOAS Empresa é multada em R$ 5 mil por descarte de material em via pública Fiscais da prefeitura conseguiram identificar responsável por descarte de material contaminante

13 FEV 2020 - 12h:30 Por Ana Cristina Santos

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas multaram em R$ 5 mil o proprietário de uma empresa da cidade por descarte irregular de material contaminante em via pública.

Durante fiscalização da operação “Porco Solto”, a equipe encontrou 18 tambores de 20 litros, contendo graxa vencida, despejados em uma área no bairro Chácara Imperial. Alguns tambores estavam abertos, e o produto foi derramado no solo.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Toniel Fernandes, foram dois dias para identificar o autor do descarte. “Como não houve flagrante ficou difícil, de imediato, descobrir quem jogou os tambores no local, porém, após uma análise no material, identificamos um detalhe que nos fez chegar ao proprietário, que foi notificado a recolher o material e autuado pelo crime ambiental”, detalhou o secretário.

O secretário informou que a Operação é continua. “Nossas equipes estão de plantão diariamente, percorrendo Três Lagoas para preservar o meio ambiente e coibir atitudes irresponsáveis de pessoas que insistem em fazer esses despejos”, ressaltou.

O telefone para denúncia é: (67) 3929-1249 ou da Ouvidoria Geral (67) 3929-1488 ou pelo endereço eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br/ouvidoriageral/