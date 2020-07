CRIME AMBIENTAL Empresária é multada em R$ 600 por queimar lixo em pátio de estabelecimento Queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime

24 JUL 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

A proprietária de uma empresa foi multada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em Três Lagoas, por atear fogo em resíduos sólidos no pátio do estabelecimento. O fato ocorreu no bairro Vila Alegre, na noite desta quinta-feira (23), e a fumaça que se espalhou pelo local incomodou os moradores. Eles acionaram a polícia, que esteve no local e autuou a empresária.

De acordo com a PMA, a mulher realizou a limpeza do pátio da empresa e aproveitou para queimar resíduos, como galhos secos e folhas. Com o tempo seco, a fumaça se espalhou pela região e gerou incômodo.

Nesse período de estiagem, a PMA realiza várias ações no sentido de prevenir os incêndios. Mas o que muita gente parece não saber é que queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime, segundo prevê o código de postura do município.