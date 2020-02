TRêS LAGOAS Empresário do ramo imobiliário é homenageado pelo Creci Toninho foi escolhido pelos serviços prestados nos últimos 40 anos

24 FEV 2020 - 08h:20 Por Gisele Mendes

O empresário do setor imobiliário, Antônio Alves de Souza, mais conhecido como Toninho, foi homenageado em sessão plenária realizada pelo Creci MS (Conselho de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul), na noite de sexta-feira (21), no auditório da ACI-TL (Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas).

Durante o encontro, que reuniu conselheiros do Creci MS e o presidente da instituição, Eli de Souza, Toninho recebeu placa honrosa pelo trabalho prestado no segmento durante mais de 40 anos. Conforme Eli Souza, em todas as sessões plenárias um profissional é homenageado e a escolha é feita através de votação.

“O Toinho tem muita representatividade no meio imobiliário. A homenagem é muito merecida. Ele colaborou muito com o setor no Estado e nós somos gratos pela parceria e pelo trabalho prestado”, destacou Eli.

Para Toninho, é gratificante receber a homenagem do Creci e merecido pelos seus 40 anos de profissão. “Sou grato por ter implantado o Conselho de Corretores e Imobiliárias em Três Lagoas e por ter sido conselheiro do Creci, em Campo Grande, por várias vezes. A palavra que define essa homenagem é gratidão”, destacou.