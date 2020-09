PROGRAMA Empresário Magid Thomé Filho é entrevistado no RCN Negócios Programa é apresentado pelo advogado André Milton, aos sábados, às 11h

9 SET 2020 - 12h:30 Por Kelly Martins

O empresário três-lagoense, Magid Thomé Filho, foi entrevistado no programa RCN Negócios, da TVC HD e Cultura FM, apresentado por André Milton. Magid foi secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão do ex-prefeito Issam Fares, em 1998, e atuou de forma direta e indireta no desenvolvimento de Três Lagoas.

A história familiar caminha com a da cidade em diversas fases. Durante a entrevista, o empresário falou sobre a construção da estrada de ferro (Noroeste Brasil), da Hidrelétrica Jupiá (década de 70), início da industrialização até a era da celulose.

Acompanhe abaixo a entrevista: