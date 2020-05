TRêS LAGOAS ‘Empresário mata um leão por dia’, diz presidente da Associação Comercial Fernando Jurado diz que maioria das empresas de Três Lagoas está aberta para garantir a estrutura operacional

28 MAI 2020 - 10h:13 Por Ana Cristina Santos

Entre os meses de março e abril, Três Lagoas teve 1,2 mil postos de trabalho fechados, reflexos da pandemia da Covid-19. Além disso, segundo o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado, de 10% a 15% das empresas em Três Lagoas fecharam as portas nesse período. “Isso é triste porque a gente vê refletir na falta de emprego, e isso pode refletir em um flagelo social”, disse.

Ainda de acordo com o presidente da Associação Comercial, os empresários que estão mantendo seus estabelecimentos abertos, estão movimentando cerca de 30%, em comparação aos meses anteriores a crise. Além disso, ressaltou que muitos estão abertos mais para manter os empregos e garantir o sustento da família. “São poucas empresas que têm um capital guardado para esses momentos. A gente sabe que o pequeno empresário no Brasil, mata um leão por dia. Não é fácil empreender no Brasil. Esses empresários trabalhavam para sobreviver, pagavam os salários dos empregados e o custo fixo de operação de sua empresa, e sobrava muito pouco para ele no final do mês, que era o suficiente para sobreviver. Em um momento desse que o faturamento cai drasticamente, a resposta que a gente tem é que essas pessoas não estão conseguindo sobreviver como antes”, comentou.

Jurado ressaltou que a maioria das empresas de Três Lagoas está aberta para garantir a estrutura operacional que elas conseguiram construir no período de vida.

Atualmente, segundo ele, o município tem cerca de seis mil CNPJ -Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Se contabilizar com os MEIs, chega a 12 mil.