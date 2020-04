ENFRENTANDO A CRISE Empresários do comércio terão consultoria online gratuita pelo Senac As consultorias do Senac têm o objetivo de identificar as necessidades das empre

29 ABR 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

Empresários do comércio de Três Lagoas poderão realizar consultorias online e gratuitas junto à consultores do Senac. Diante das dificuldades que as empresas vêm passando, por conta da pandemia do coronavírus, a unidade está oferecendo o auxílio em diversas áreas. As consultorias do Senac têm o objetivo de identificar as necessidades das empresas e propor soluções rápidas e baratas. As inscrições podem ser feitas pela internet. (Clique aqui).

O gerente do Senac de Três Lagoas, Ivan Murgi, explicou que o atendimento é personalizado e ocorre, conforme a disponibilidade do empresário. As áreas com consultorias online são: finanças, e-commerce e marketing digital. Também biossegurança para beleza/estética e biossegurança para gastronomia, em parceria com o Sebrae.

Confira a entrevista abaixo: