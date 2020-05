CRISE Empresas da Costa Leste mantiveram empregos Mais de 67% pretendem manter inalterado o quadro de funcionários

16 MAI 2020 - 07h:00 Por Marcus Moura

Mesmo com todo os transtornos causados pela coronacrise, 50% dos empresários três-lagoenses não fizeram alterações no quadro de funcionários. Para os próximos três meses, 67% do empresariado da costa leste do Estado não pretende demitir. No âmbito estadual, o índice também chega a 67%.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela Fecomercio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços) em parceria com o Sebrae-MS. A principal medida para evitar demissões foi alterar os canais de venda e divulgação para fazer os produtos e serviços chegarem ao consumidor. Alterações na carga horária de trabalho e a suspensão temporária do contrato de trabalho também estão entre os destaques.

Os empresários da costa leste também são os mais otimistas quando o assunto é recuperação da taxa de consumo nos próximos meses, na comparação com as outras regiões do Estado. Cerca de 27% acreditam que tudo voltará ao normal em breve, com uma recuperação gradual.

Sobre a reabertura do comércio, 65% se disseram favoráveis desde que sejam tomadas medidas preventivas e que evitem a aglomeração de pessoas. Para recuperar capital de investimento, manter estoques entre outras medidas, cerca de 58% vão buscar crédito junto a bancos e cooperativas.

A grande maioria (72%) afirma que sentiu queda no volume de vendas. Na contramão, 12% notaram um aumento no período e 16% não sentiram alterações significativas.