ESPECIAL 105 ANOS Empresas de celulose geram 10 mil empregos Indústrias de papel e celulose marcam o terceiro ciclo do desenvolvimento

15 JUN 2020 - 07h:20 Por Ana Cristina Santos

O terceiro ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se deu a partir de 2007, com o início da instalação das indústrias de papel e celulose. Duas indústrias de celulose pertencem a Suzano e uma a Eldorado Brasil, e a Internacional Paper produz papel. Juntas, as três unidades de celulose geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

A Suzano, que chegou ao município em 2008, e depois inaugurou sua segunda unidade em 2017, tem mais de seis mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a maioria deles de Três Lagoas, que trabalham, na indústria ou floresta. A Suzano tem capacidade para produzir 3,25 milhões de toneladas de celulose ao ano. Hoje, mais de 95% da celulose produzida na unidade é destinada à exportação.

A Suzano destaca que a preocupação com o fortalecimento de fornecedores e das micro e pequena empresas sempre esteve em seu radar. Tanto que lá trás, ainda na construção da primeira fábrica, firmou parceria com o IEL, o Instituto Euvaldo Lodi, para a realização do PQF, o Programa de Qualificação de Fornecedores que visa exatamente preparar empresários de Três Lagoas para atender as exigências de mercado e como vender para grandes empresas, seja para a Suzano ou não.

Muitos empresários que passaram pelo programa tiveram incremento expressivo no lucro de seus negócios e, consequentemente, conseguiram crescer e gerar mais empregos. Em 2019 a empresa contratou 323 fornecedores de Três Lagoas que geraram R$ 813,21 milhões.

ELDORADO

A Eldorado Brasil Celulose, inaugurada em 2010, tem ao todo mais de quatro mil funcionários, sendo que 2,8 mil trabalham em Três Lagoas, onde está localizado seu complexo industrial e parte de sua operação florestal.

Mais de 90% de toda a produção de celulose que sai da fábrica é exportada atualmente. O principal destino é a Ásia, que responde por metade da demanda. Em 2019, a companhia produziu no total mais de 1,7 milhão de toneladas, alcançou um faturamento bruto de R$ 5,2 bilhões e teve receita líquida de R$ 4,3 bilhões, ambos com vendas internas e externas

A Eldorado também expandiu sua atuação junto aos fornecedores de insumos, materiais e serviços de Mato Grosso do Sul, que são parte importante da base de suprimentos para a linha de produção de celulose.

Atualmente, a companhia conta com 423 fornecedores, oriundos de 20 cidades. Destes, 270 são de Três Lagoas. Entre janeiro e maio deste ano, a Eldorado pagou mais de R$ 246 milhões aos fornecedores sul-mato-grossenses. Somente os de Três Lagoas tiveram mais de R$ 163 milhões em receitas com a venda de insumos para a companhia.

A empresa constrói agora, uma usina termelétrica.