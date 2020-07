FUTURO Empresas pós-pandemia

4 JUL 2020 - 06h:45 Por Elton Von Schneider

Grandes transformações, normalmente pedem grandes fatos geradores, é claro que não esperávamos por um evento tão catastrófico como uma pandemia para ser o fato gerador da mudança, nem mesmo que o custo em termos de vidas fosse tão grande. Acredita-se que a grande mudança virá do comportamento das pessoas, mais preocupadas com a qualidade de vida, com cidades mais humanas e menos poluídas, com pessoas trabalhando mais próximas de suas famílias, dentro de suas próprias casas, para empresas em qualquer parte do mundo, e principalmente, pessoas sendo contratadas pelo seu talento e por suas competências profissionais.

Muito se fala sobre um novo tipo de profissional a ser buscado pelas organizações, que domine tecnologias, que seja disciplinado, que saiba gerenciar equipes remotamente, que seja capaz de ensinar e aprender ao longo da vida.

Acredita-se que não só as empresas terão dificuldades para encontrar estes profissionais, como terão dificuldades para desenvolvê-los e para mantê-los em seus empregos nas organizações pós-pandemia.

Neste novo contexto de empregos, profissões e empresas, atividades de treinamento e desenvolvimento, liderança e coaching, motivação, negociação e gerenciamento de conflitos serão ressaltados e valorizados.

Se você está preocupado com isso, atente para os seguintes aspectos:

• Para empresas que gerenciam ou buscam profissionais de Engenharia, Ciências, Matemática e Estatística: estabeleça a promoção de uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, a tecnologia muda rapidamente, agilidade, inovação, renovação, reciclagem de conhecimentos já determinantes da manutenção da empregabilidade;

• Para empresas que gerenciam ou buscam profissionais da área de Tecnologia: criação de comunidades de práticas virtuais, plataformas que suportem trabalho remoto, trabalho temporário, trabalho por projetos, criação de projetos por área de interesse;

• Para profissionais que ocupam cargos de média e alta gerência em organizações: treinamento e desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, relacionamento com os clientes, com as equipes de vendas, com as equipes de tele trabalho, desenvolvimento de altas habilidades em matemática, estatística e ciência de dados;

• Para profissionais especializados (contadores, secretários executivos, médicos do trabalho, psicólogos): treinamento e desenvolvimento de habilidades com uso da tecnologia, criação de empresas para a prestação de serviços virtuais para o atendimento à várias empresas ou clientes, gestão de fluxo de caixa e investimentos em função na nova realidade profissional;

• Para profissionais com pouca especialização e baixo nível educacional: a criação de planos de desenvolvimento humano para a nova realidade funcional, a nova realidade pedirá funcionários independentes e aptos ao trabalho remoto;

• Para profissionais do comércio: oficinas mecânicas, salões de beleza, restaurantes, hotéiS, ainda dependerão de atendimento altamente especializado de seus funcionários, porém serão impactados por aplicativos, atendimentos online, integração entre diversas plataformas de serviços.

• Para construtoras, empresas de logística e outras empresas onde o trabalho físico impera: preparar a força de trabalho para o uso de novas tecnologias, treinar e recrutar pessoas com a capacidade de instalar, manter e usar novos recursos e sistemas.

Se é possível tirar algo de bom da pandemia que estamos vivendo, talvez seja o fato de que, com relativa facilidade, fomos capazes de realizar trabalho remoto, utilizar a tecnologia para vender, comprar, ensinar, aprender, muito além de nos relacionarmos nas redes sociais.