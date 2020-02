EDUCAÇÃO Encerra nesta sexta o prazo para cadastro do passe escolar Passe pode ser solicitado na Semec ou na coordenadoria regional de educação

4 FEV 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

Esta é a última semana para os interessados realizarem o cadastramento e recadastramento de alunos e acompanhantes para utilização do Passe Escolar no Transporte Coletivo Urbano de Três Lagoas.



O Passe Escolar deve ser solicitado diretamente na Secretaria de Educação e Cultura (Semec) durante o horário de expediente mediante os seguintes documentos: comprovante de residência atualizado (nome dos pais ou responsável); atestado escolar; RG dos pais ou responsáveis; certidão de nascimento ou RG do aluno e caso possua o cartão levá-lo para o recadastramento do mesmo.



Ainda segundo a Semec, os alunos da rede estadual de ensino que desejam obter o passe escolar deverão se dirigir até a coordenadoria regional de Educação (CRE 12), localizado a rua Antônio Trajano, 5340 – Centro, antiga escola Afonso Pena, para a solicitação.



A Semec está localizada à Rua Alexandre Costa, 130 – Centro.