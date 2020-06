INSCRITOS Enem tem 4,5 mil candidatos em Três Lagoas Quantidade de inscritos é superior ao que foi registrado no ano anterior

21 JUN 2020 - 07h:00 Por Kelly Martins

Ao menos 4,5 mil pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, em Três Lagoas. Os dados se referem às inscrições confirmadas, segundo o Instituto de Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação. A quantidade de inscritos é superior ao que foi registrado no ano anterior: 3.858. Diferente de outras ocasiões, a problemática que os candidatos enfrentam atualmente é quanto à data das provas.

Por conta da pandemia do coronavírus, as aulas nas redes de ensino pública e privada foram suspensas, o que refletiu no calendário do Enem.

ENQUETE

Para tentar definir uma data oficial, a partir deste sábado (20), os inscritos poderão participar de uma enquete para a aplicação do exame. Ela foi disponibilizada pelo Inep, na Página do Participante, e os candidatos terão até o dia 30 de junho para escolher uma das opções apresentadas, com o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas nos editais.

De acordo com o MEC, os participantes deverão optar: Enem impresso, nos dias 6 e 13 de dezembro de 2020. Já o Enem digital, nos dias 10 e 17 de janeiro de 2021. A segunda sugestão é: Enem impresso, nos dias 10 e 17 de janeiro de 2021, com o Enem digital, nos dias 24 e 31 de janeiro de 2021. Por último, a terceira sugestão é o Enem impresso, nos dias 2 e 9 de maio de 2021, com Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.