CREA Engenheiro Civil da região do Bolsão é candidato à presidência do Crea Marco Maia foi entrevistado no RCN e falou de plano de governo

3 SET 2020 - 08h:21 Por Israel Espíndola

O Engenheiro civil atuou em Brasilândia onde coordenou setores de obras - Divulgação O engenheiro civil Marco Antônio Paulino Maia é candidato à presidência do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Ele participou de uma entrevista no RCN Notícias e contou a da importância da instituição e os planos de governo se eleito. Confira na reportagem:

