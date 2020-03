MUDANÇA Ênio de Souza é transferido e 2º Batalhão terá novo comandante Tenente- coronel não assumirá nova função neste momento, porque disputará Prefeitura de Três Lagoas

4 MAR 2020 - 19h:54 Por Ana Cristina Santos

Depois de quase dois anos à frente do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, o tenente- coronel, Ênio de Souza, será transferido para Campo Grande.

A partir desta quinta-feira (5), ele não responderá mais pelo 2º Batalhão, que será comandado a partir de agora pelo tenente-coronel Gil Alexandre da Rocha, que estava na Corregedoria, em Campo Grande.

Em seu último ato à frente do 2º Batalhão, Ênio de Souza, inaugurou nesta quarta-feira (4), um canil da Polícia Militar, e uma sala para o registro de ocorrências.

CANDIDATO

Ênio disse ao JPNews que não assumirá a nova função na capital, porque sairá de férias e depois de licença especial, nesse período vai dedicar-se a pré-candidatura a prefeito de Três Lagoas. A filiação ao PSL será neste sábado (7), no Papilon, no centro da cidade, com a presença da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS).