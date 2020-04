NOVO DECRETO Entregas delivery podem ser feitas após às 22h em Três Lagoas Novo decreto da prefeitura libera esse tipo de serviço depois do toque de recolher

9 ABR 2020 - 07h:43 Por Kelly Martins

O toque de recolher, em Três Lagoas, inicia a partir das 22h e é uma das medidas estabelecidas em decreto pela prefeitura da cidade para conter a transmissão da Covid-19. Porém, o horário é de maior fluxo nas lanchonetes, restaurantes e bares que oferecem o serviço de entrega delivery.

Por isso, a administração municipal publicou um novo decreto, na quarta-feira (8), permitindo a entrega em domicílio de alimentos e medicamentos após o horário do toque de recolher. É necessário que o entregador cumpra as normas e medidas de prevenção de combate à doença.

O novo regulamento determina ainda que os bares, lanchonetes e restaurantes devem encerrar as entregas no balcão às 21h, permanecendo apenas as entregas delivery. Trabalhadores que estejam indo ou voltando do local de trabalho e deslocamentos por motivo de saúde após às 22h, também foram beneficiados pelo decreto.