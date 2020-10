ATLETISMO Equipe de atletismo de Três Lagoas se destaca no Estadual As jovens atletas irão representar o Estado no Brasileiro de Atletismo

21 OUT 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

As jovens conquistaram o índice no campeonato estadual - Reprodução/TVC Ana Laura Pereira Cordeiro, de 15anos, Camila Inês Cardoso, de 17 anos e Mirielen Ferreira dos Santos, 19 anos, três jovens meninas e atletas medalhistas, elas tiveram ótimos resultados mesmo com pouco tempo de treino e colocaram Três Lagoas no ponto mais alto do pódio. As Jovens se destacaram no campeonato estadual de atletismo disputado no último final de semana em Campo Grande. As atletas fazem parte da equipe de atletismo feminino da Associação três-lagoense de atletismo, que é treinada pelo professor Reynaldo Abrão Camargo, técnico da Sejuvel/SEMEC. Confira:

