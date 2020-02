TRêS LAGOAS Equipe de saúde faz trabalho de conscientização no Novo Oeste Moradores de conjuntos habitacionais são conscientizados sobre limpeza

13 FEV 2020 - 11h:09 Por Ana Cristina Santos

A equipe do posto de saúde do bairro Novo Oeste de Três Lagoas iniciou um trabalho de conscientização junto aos moradores dos conjuntos habitacionais da cidade.

O trabalho é feito de porta em porta, com os agentes orientando os moradores sobre a importância de manter os locais livre de depósitos que sirvam de criadouro para o mosquito transmissor da dengue, bem como de locais que possibilitam o aparecimento de escorpiões.

De acordo com o coordenador da unidade de saúde, Fernando Garcia, a intenção é evitar novos casos de dengue no bairro, além de contribuir com a limpeza do local.