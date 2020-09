PARTICIPE TAMBÉM Equipe do CDC é sorteada e ganha um Café na Firma Promoção em parceria com a lanchonete Bom Sabor faz um sorteio por semana

17 SET 2020 - 16h:26 Por Beatriz Rodas

Já pensou estar trabalhando, no final da tarde, com aquela fome... E a equipe do Grupo RCN e da Lanchonete Bom Sabor chega com um Café na Firma para você e sua turma?

Toda terça, às 11h, a Cultura 106.5 FM sorteia um Café na Firma para uma empresa participante da promoção, e nesta semana quem ganhou foi a galera do Centro de Desenvolvimento Cognitivo - CDC.

