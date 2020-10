CAMPANHA Equipes de saúde levam vacinas até os moradores da zona rural A ação teve início no Pontal do Faia-Fazenda União

3 OUT 2020 - 16h:50 Por Tatiane Simon

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas estão, desde ontem, percorrendo a zona rural, para a Campanha de Multivacinação de 2020. O trabalho é uma campanha de atualização do Cartão de Vacinas de todas as pessoas que residem no campo. A ação teve início no Pontal do Faia-Fazenda União.

Estão sendo disponibilizadas: doses de vacina contra o Sarampo e Poliomielite para crianças de um (01) ano a menores de cinco (05) anos; para adolescentes e adultos estarão disponíveis as vacinas contra Hepatite B, Febre Amarela, Tétano e Tríplice Viral, que imuniza as pessoas contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola; meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos deverão ser vacinados contra HPV e Meningite, que deve ser aplicada em meninos e meninas da faixa etária de 11 a 12 anos; para todos os adultos, homens e mulheres, estarão disponíveis as vacinas contra Tétano, Gripe e Hepatite B; e, para todos, já a partir dos 06 meses de idade, estará também disponível a vacina contra a Gripe.

A secretaria divulgou quais serão os próximos locais e horários da vacinação na zona rural. Confira:

Hoje, das 8h às 10h, as equipes estarão Bar Galpão e em seguida, das 10h30 às 12h, a mesma equipe estará na Ponte do Sucuriú, na casa do senhor Nelson.

Na segunda-feira (5), das 8h às 13h, as equipes estarão na Escola da Fazenda Periquitos. Na terça-feira (6), das 8h às 11h, na Fazenda Santa Maria, antiga Fazenda Bom Sossego, e também as famílias da Fazenda Ruivinha e no mesmo dia, das 12h às 14h, na Fazenda Senhor Sudário. No dia 7, das 8h às 14h, Escola Antônio Camargo, Vera Cruz.

Na quinta, das 8h às 11h, o pessoal da Saúde estará no Sítio São Pedro, antigo local da Festa de Reis; e no sábado, das 8h às 10h, no Bar do Careca e à tarde na região do Batuíra.