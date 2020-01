DEVIDO CHUVAS Equipes intensificam serviços de manutenção em ruas e avenidas A previsão é que até quarta-feira todas as avenidas tenham recebido o trabalho de roçada

13 JAN 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) intensificam trabalho de manutenção de áreas verdes por conta do período de chuva. Os servidores fazem a roçada nos canteiros centrais de avenidas, em Três Lagoas, e limpeza. “Como o período é mais chuvoso, o mato cresce mais rápido, por isso, esse serviço será refeito a cada 15 ou 20 dias para manter os canteiros sempre em ordem e bem aparados”, disse o secretário da pasta, Toniel Fernandes.

A previsão, segundo ele, é que até quarta-feira todas as avenidas tenham recebido o trabalho de roçada. Nesta segunda-feira (13), as equipes começaram a atuar na avenida Capitão Olyntho Mancini, uma das principais vias da cidade. Depois, devem seguir para a avenida Rosário Congro e demais logradouros, de acordo com a escala de trabalho organizada pela Semea.

OUTRAS MANUTENÇÕES

Além das avenidas, as rotatórias, jardins, praças e locais com a Lagoa Maior, sempre recebem manutenção por parte da secretaria, que garante que se mantenham limpos e com a grama aparada.

Além de serviços de manutenção em áreas verdes, a Diretoria de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), tem intensificado o trabalho de patrolamento e limpeza nos bairros, o que garante melhor trafegabilidade dos veículos pelas ruas não pavimentadas.