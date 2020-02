MAROMBEIRA ‘Era a roupa que me escolhia’, relembra marombeira antes de perder 25 kg Musa Fitness, de Três Lagoas, conta como emagreceu e tornou-se amante da musculação

17 FEV 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

A”musa fitness” Ana Fialho, de 39 anos, tem hoje, 75 quilos. São 25 kg a menos que há cinco anos - quando decidiu deixar o sedentarismo de lado e mudar hábitos alimentares. Parece pouco, mas não é! Desde então, a cabeleireira emagreceu não somente na balança. Ela perdeu alguns quilinhos e ganhou saúde. A composição corporal é 40% de massa muscular e menos de 18% de gordura. “Antes, era a roupa que me escolhia. Por vergonha, ficava em casa e deixava de sair com amigos e familiares. Hoje, não mais! Visto a roupa que quero e do tamanho que sinto confortável em mim”, relata.

Mãe de quatro filhos e avó de um menino, de dois anos, a cabeleireira se intitula “marombeira de carteirinha”. “É mais do que um estilo de vida. Significa a vida que escolhi para viver, mais saudável. Depois que me tornei uma marombeira, tudo mudou. Sentia dores que já não tenho mais”, conta.

Quem vê a Ana treinando todos os dias nem imagina como foi o processo para chegar até aqui. “Descontava tudo na comida. Tanto as alegrias quanto as frustrações. A depressão veio à medida que engordava. Decidi mudar de vida. Nem eu acreditava que me tornaria a mulher que sou hoje. Por isso digo que se eu consegui qualquer pessoa consegue também”, relata. Ana ressalta a importância da disciplina e da constância para alcançar os objetivos. “Não quebro a dieta. Deixo tudo pronto congelado”, conta.