Escola de Três Lagoas coloca o futuro em sala de aula e envolve alunos Usando a tecnologia, Escola SESI consegue 98% de participação nas aulas

7 DEZ 2020 - 11h:23 Por Redação

Envolver o aluno nas aulas e atividades é um dos maiores desafios que toda escola enfrenta. Mas quando há estrutura com tecnologia de ponta, professores altamente preparados e o futuro como metodologia, não fica nada difícil superar esse obstáculo. É o que a Escola SESI acredita ser o melhor para levar o conhecimento até seus alunos. De fato, essa proposta tem obtido resultados e colocou a Escola SESI como referência até para outras escolas particulares do MS.

Mas, afinal, como a Escola SESI faz para aplicar o futuro no dia a dia dos seus alunos? Na verdade, são diferenciais da escola que podem nos ajudar a responder a esta pergunta. São eles: aulas de programação e robótica, programas para a formação empreendedora, aulas gamificadas e iniciação científica para os alunos do Ensino Fundamental e Médio. Além de oferecer vários outros pontos de contato dos alunos com o mundo digital, seja pelas plataformas de ensino ou pelos ambientes interativos e laboratórios tecnológicos.

É por isso que, diferente de outras escolas, na Escola SESI, os alunos não tiveram tantas dificuldades para ter aulas e aprender via plataformas digitais. Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, o elevado engajamento por parte dos alunos demonstra o sucesso dos investimentos da instituição em uma educação inovadora, que, lá atrás, já vislumbrava a necessidade de formação dos docentes para lidar com tecnologia, salas de aula disruptivas e diferenciadas e ferramentas online para engajar os estudantes.

Crédito: Divulgação/Assessoria

“Desde 2015 o Sesi posicionou o serviço educacional com a abordagem STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática) para oferecer uma educação inovadora”, explicou o superintendente, completando que a ideia era avançar no conceito de ensinar e aprender para além das paredes das salas aulas, “falando a língua” e aplicando a tecnologia como aliada dos professores.

“Os alunos não querem exercitar em papel e lápis. Gostam de estar em contato com plataformas, vídeos, games e desafios que criem maior interação entre ele e o conhecimento. Todo este investimento nos preparou para ofertar uma educação diferenciada em meio a tantos desafios do mundo atual, mesmo em tempos de pandemia”, conclui o superintendente.

Ainda é difícil saber quando as aulas presenciais serão retomadas, mas independentemente disso, a Escola SESI já está preparada para receber seus alunos da forma mais segura possível. Para se ter uma ideia, a instituição SESI já é referência em biossegurança para outras instituições e empresas de todo o Mato Grosso do Sul.

A Escola SESI de Três Lagoas está com as matrículas abertas com mensalidades acessíveis, no valor de R$658,30. A unidade fica na Rua Angelina Tebet, 807, Bairro Santa Luzia. Para saber mais, ligue para 0800 723 7374 ou acesse www.aescoladofuturo.com.br. Lembrando sempre que as vagas são limitadas.