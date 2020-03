INAUGURAÇÃO Escola do Novo Oeste será inaugurada nesta sexta-feira Centro de educação Infantil será entregue no sábado, e aulas começam na segunda

12 MAR 2020 - 09h:10 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas inaugura nesta sexta-feira (13), às 18h, a Escola Professora Elaine de Sá Costa, construída no bairro Novo Oeste.

A unidade que terá capacidade para atender 720 alunos, foi construída em uma área de 3.914,55 m², sendo composta por 12 salas de aula, quadra esportiva, e recebeu investimento de R$ 6,3 milhões.

CEI

Já o Centro de Educação Infantil, construído no bairro também, ao lado do residencial Orestinho, será inaugurado no sábado (14), às 8h. A unidade terá capacidade para atender 220 crianças. São dois blocos com pátios cobertos.

O centro de educação infantil foi construído em uma área de 1.514,30m2, com investimento no valor de R$ 3, 7 milhões. Na área externa tem playground, jardim, castelo d´água e estacionamento.

As obras das duas unidades iniciaram em outubro de 2018.

A prefeitura convida os alunos, pais, responsáveis e toda a comunidade para estar presente nesses dois dias de inaugurações, que terão apresentações culturais e brincadeiras.

As aulas nas duas unidades iniciam dia na segunda-feira (16).