HOMENAGEM Escola terá nome de Elaine de Sá Escola terá 12 salas de aula e capacidade de atendimento de até 780 alunos

25 JAN 2020 - 07h:28 Por Valdecir Cremon

Uma escola que está sendo construída no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, receberá o nome da professora Elaine de Sá Costa, que morreu aos 58 anos no dia 5 de dezembro do ano passado, com diagnóstico de dengue. A definição do nome do prédio está em decreto publicado no Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira (24).

Elaine de Sá presidiu o Sindicato dos Professores de Três Lagoas e foi vice-presidente da federação da categoria no Estado, além de diretora do Instituto de Previdência Municipal. Ela também e diretora da Escola Municipal General Nlson Custódio.

A escola terá 12 salas de aula e capacidade de atendimento de até 780 alunos.

O prédio foi erguido em um terreno de 3.228 metros quadrados, com orçamento de R$ 6,4 milhões. A inauguração está prevista para o dia 3 de fevereiro.