Escolas de Três Lagoas incentivam alunos a não desistirem do ensino

EDUCAÇÃO

15 AGO 2020 - 08h:45 Por Ana Cristina Santos

Os diretores das escolas estaduais de Três Lagoas têm feito um pedido para que os alunos não desistam do ano letivo. Os estudantes estão sem aulas presenciais desde março deste ano, quando iniciou a pandemia da Covid- 19.

O pedido tem sido feito diante do número de alunos, principalmente do ensino médio, que não têm devolvido as atividades que foram elaboradas pelos professores.

A diretora da escola Dom Aquino Correa, Sandra Canisso, disse que esse período tem sido de aprendizado para alunos e professores. “Buscamos alternativas. Imprimimos, inclusive o material quando o aluno não tem acesso à internet. Pedimos para que os alunos não desistam do ano letivo”, pediu a diretora.

A mesma solicitação foi feita pela diretora da escola Jomap, Lurdes Nery, que resumiu esse momento como um desafio. “A cada dia vamos vencendo esses desafios. Estamos fazendo o melhor”, destacou a diretora, que também pediu para os alunos entregarem as atividades e não desistirem do ano letivo, apesar das dificuldades.

A diretora da escola João Ponce de Arruda, Carmem Eliane Garcia, disse que a direção fica na escola diariamente e os professores trabalham de casa, e que as atividades são disponibilizadas online, e também impressa na escola para os alunos que não tem acesso à internet. Carmem disse que a direção da escola tem buscado superar esse momento com outras alternativas para evitar a evasão escolar. Ela contou que muitos alunos têm encontrado dificuldades para realizar as atividades em casa, sem o contato físico com os professores. “Nós temos feito algumas ações de incentivo a esses alunos para que eles não desistam, não desanimem. Tivemos que buscar um contato mais direto. Nesta semana realizamos uma live com os estudantes e com um cantor”, destacou.

A diretora da escola João Dantas Filgueiras, Joana Darc, disse que a direção e os professores têm trabalhado bastante para incentivar os alunos. Até ligar para os responsáveis, quando necessário, a direção liga. “Nós temos quase 900 alunos. É um trabalho de formiguinha, e essas atividades, têm surtido efeito”, destacou. Recentemente a escola realizou uma palestra online e uma live para os estudantes e pais também”, frisou.

Os diretores que conversam com a reportagem não defendem o retorno das aulas presenciais neste momento de pandemia. “Nesse momento não seria benéfico para ninguém. Como vamos colocar esses alunos na sala de aula? Mas nós estamos preparando a escola para esse retorno”, declarou.