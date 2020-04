QUARENTENA Escolas particulares e Procon buscam consenso sobre valor de mensalidade Diretores das unidades educacionais têm se reunido com o Procon de Três Lagoas

29 ABR 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

A crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus tem gerado dificuldades para muitas famílias, quando o assunto é mensalidade de escolar. Muitas pessoas têm alegado problemas financeiros para arcar com as mensalidades das escolas particulares e, por isso, o assunto tem sido debatido junto ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas.

A intenção é verificar a possibilidade de flexibilizar o valor pelas escolas e ao mesmo tempo evitar inadimplência no período. Diretores das unidades se reuniram na última semana com o diretor do Procon, Adenaldo Nunes, para tentar chegar a uma definição. No entanto, uma nova reunião deverá ocorrer ainda nesta semana.

Veja abaixo a entrevista: