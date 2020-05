COVID-19 Espalhado por toda cidade, coronavírus já contaminou moradores de 34 bairros Situação em Três Lagoas é considerada de transmissão comunitária do novo coronavírus

5 MAI 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Espalhado por todo o mundo, o novo coronavírus já fez 66 vítimas em Três Lagoas. O chamado "inimigo invisível" está por toda a parte e presente em todas as regiões de Três Lagoas. Desde o início da pandemia, já infectou moradores de 34 bairros da cidade. Até a semana passada, as vítimas eram em 26 bairros. Agora, o houve aumento de 30% na quantidade de novos bairros onde o vírus chegou.

Um levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde revela onde moram os três-lagoenses infectados pelo vírus. Os bairros que registraram confirmações de Covid-19 são os seguintes:

Vila Nova, Parque das Mangueiras, Jardim Progresso, Alto dos Ipês, Jupiá, Jardim Moçambique, Jardim das Oliveiras, Jardim Caçula, Vila Zuque, Jardim Glória, Santo André, Jardim Primaveril, Nova Três Lagoas, Bela Vista, Jardim das Paineiras, Nossa Senhora Aparecida, Real Park, Vila Santana, São João, Jardim Novo Aeroporto, Jardim Atenas, Colinos, São Carlos, Jardim Cangalha, Alvorada, Santos Dumont, Osmar Dutra, Santa Luzia, Lapa, Vila Popular, Jardim Dourados, Jardim Brasília, Set Sul e Zona Rural..

O coronavírus está espalhado mundo afora. Em todos os casos registrados em Três Lagoas, a transmissão foi do tipo comunitária. O que significa que o vírus está por toda a cidade.

A transmissão do novo coronavírus pode ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:

Gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão e por meio de contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Por isso manter as mãos sempre higienizadas e utilizar máscaras é tão importante na prevenção.



