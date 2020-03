8 DE MARÇO Especial: Mulheres decidiram fazer o bem sem olhar a quem Mulheres que tem uma rotina normal, mas que dão um jeito de ajudar

4 MAR 2020 - 17h:33 Por Gisele Mendes

Mulheres que transbordam amor, que dão um jeito de ajudar o próximo. Elas não medem esforços para ajudar o próximo. De quem estamos falando? Da Tatiane, da Andrea e da Marta. Elas contaram um pouquinho das suas trajetórias no meio social.

Tatiane Lima tem 30 anos e desde muito nova passou a se dor ao próximo. A motivação veio de casa. Depois que a mãe encarou um câncer, ela entendeu a importância de se doar.

A Andrea é uma mulher de coração grandioso e há 20 anos reúne histórias emocionantes. Para ela, ajudar o próximo é entender qual é seu propósito de vida.

Marta é espontânea e muito alegre, onde chega arranca sorrisos, mesmo daquelas pessoas que não estão num dia bom. Ela passou a se envolver com projetos socais depois que a mãe ficou internada e não tinha com quem revezar as noites de companhia no hospital.

Conheça um pouco mais dessas mulheres na reportagem especial do Dia Internacional da Mulher.