2021 Especialista explica principais alterações no código de trânsito Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro passam a valer em abril de 2021

16 OUT 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, sancionadas nesta semana pelo presidente da república, devem passar a valer em abril do ano que vem. O projeto, originalmente elaborado pela presidência no ano passado, passou por alterações na Câmara dos Deputados e no Senado, até que foi devolvido para a sanção.

Dentre os principais aspectos alterados no CTB estão o aumento da validade da carteira de habilitação, que para motoristas com até 50 anos passou para 10 anos.

O limite de pontos da CNH também foi alterado. Antes era de 20 pontos, agora, varia de acordo com o número de multas gravíssimas que o condutor tomou, podendo o limite chegar até 40 pontos.