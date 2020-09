TRÁFICO Esquadrão de busca com cães da PM encontra drogas em ônibus Flagrante aconteceu após uma ação educativa da polícia na rodoviária

9 SET 2020 - 14h:35 Por Alfredo Neto

Uma ação educativa do 2°BPM(Batalhão de Polícia Militar) resultou na prisão em flagrante por tráfico de drogas de um homem com 38 anos, no início da tarde desta quarta-feira (9) na rodoviária de Três Lagoas.

O comando do 2° BPM iniciou nesta quarta-feira uma ação educativa com o setor de ações policiais com cães, a rodoviária foi o primeiro lugar a receber a fiscalização com o cão farejador da polícia.

A intenção é aproximar a sociedade das abordagens onde é necessário o emprego do Canil Setorial, assim diminuindo o risco de contato físico entre policial e suspeitos, além de facilitar a abrangência da abordagem.

Na ação desta quarta-feira, já na primeira abordagem um ônibus que vinha da capital Campo Grande, foram encontrados sete embalagens de Skunk que totalizou 3,5 quilos, e uma sacola com jóias sem a devida procedência comprovada.

O homem de 38 anos recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a Polícia Civil abriu um inquérito para investir para qual destino iria o entorpecente, mas acredita-se que o estado de São Paulo seria o destino da droga.