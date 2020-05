EMPREGO Está em busca de emprego? Casa do Trabalhador oferta 27 vagas nesta segunda Vagas incluem pessoas portadoras de deficiência; confira

4 MAI 2020 - 08h:19 Por Beatriz Rodas

A Casa do Trabalhador oferta, nesta segunda (4), 27 vagas para Três Lagoas e região. Para quem está em busca de emprego, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Vagas

Duas vagas para auxiliar de confeiteiro, uma vaga para confeiteiro, sete vagas para padeiro, uma vaga para mecânico de automóveis, quatro vagas para instalador de equipamentos (em telecomunicações, informática ou serviços industriais em geral), uma vaga para mecânico de motor à diesel, uma vaga para oficial de serviços gerais (tratamento e manutenção de esgotos), duas vagas para operador de rolo compactador e uma vaga para trabalhador de serviços de limpeza e conservação.

As Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inclui vagas para pessoas portadoras de deficiência (PcD). É necessário apresentar o laudo médico para retirar o encaminhamento e preencher a vaga.

Como se inscrever

É importante ressaltar que para concorrer a qualquer vaga é essencial estar com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência, ou baixar o aplicativo “Sine Fácil Dataprev”.

E para preenchimento de qualquer uma das vagas, é necessário ter, pelo menos, seis meses de experiência na área desejada. Para mais informações, solicitar atendimento no balcão da Casa do Trabalhador, localizada na rua Munir Thomé, nº 86, Centro.