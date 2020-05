FISCALIZAÇÃO Estabelecimentos são multados por descumprirem decreto Multas, em caso de descumprimento dos decretos, podem chegar a R$ 45 mil

9 MAI 2020 - 09h:30 Por Ana Cristina Santos

Seis estabelecimentos comerciais de Três Lagoas foram multados e quatro interditados nesta semana pela Vigilância Sanitária por descumprirem as recomendações dos decretos municipais que autorizaram a reabertura dos estabelecimentos comerciais na cidade nesse período de pandemia da Covid-19.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Christovam Tabox Bazan, foram fechados e multados, um hotel, um bar, uma casa de festas e uma brinquedoteca. As multas variam de R$ 2,5 mil a 3,4 mil. Em alguns locais, a interdição se deu pela falta do uso de máscaras, outro por aglomerações, e até jogos, situações que não são permitidas nesse período. O coordenador da Vigilância destacou que a multa em caso de descumprimento dos decretos, podem chegara R$ 45 mil.

Durante esse período de fiscalização, Christovam disse que uma festa no bairro Vila Piloto foi interrompida. Em relação as reuniões nas casas, disse que não tem como proibir, a não ser se tratando de festas com muitas pessoas. “A nossa intenção sempre foi orientar, cobrar o cumprimento dos decretos e apenas notificar. Mas, diante do desrespeito não podemos fechar os olhos”, destacou.