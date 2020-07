TRêS LAGOAS Estabelecimentos são notificados por descumprimento de decretos Ao todo, onze estabelecimentos foram notificados e um interditado neste final de semana

20 JUL 2020 - 06h:23 Por Ana Cristina Santos

Dez estabelecimentos comerciais de Três Lagoas foram notificados na noite de sexta-feira (17), sendo dois multados e oito pessoas presas por descumprir o toque de recolher, que inicia às 22h.

As notificações ocorrem durante fiscalização da Vigilância Sanitária, Ministério Público Estadual, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e das Polícias Militar, Ambiental e Civil.

A multa aplicada foi a partir de 500 UFIN’s, o que equivale a R$ 2.456,30 a multa inicial, já que o UFIN hoje está R$ 4,9126.

Em decorrência do aumento de casos de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, a Prefeitura de Três Lagoas ampliou o toque de recolher que, antes começa a meia noite, e na última sexta-feira, passou a ter início às 22h. Nesse período fica proibido o funcionamento de estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas nas ruas, com as suas exceções.

A fiscalização teve continuidade na noite de sábado e domingo em diversos bairros da cidade. Os fiscais multaram e interditaram um estabelecimento comercial que descumpria diversas normas dos decretos. Além disso, seis pessoas foram encaminhadas à delegacia, houve ainda três abordagens a festas em residências e 30 orientações em outros pontos.