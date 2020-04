190 'Estacionado' em rodovia, caminhão frigorífico é saqueado por bandidos PM foi acionada, mas autores do furto fugiram ao avistar viatura

4 ABR 2020 - 10h:30 Por Alfredo Neto

Um caminhão frigorífico foi saqueado na madrugada de sexta-feira (2) por bandidos. O veículo estava estacionado na avenida Ranulpho Marques Leael, no bairro Jardim Alvorada, zona leste de Três Lagoas. A carga tinha como destino o estado de São Paulo.

Segundo registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares que avistaram diversas pessoas furtando peças de carne do interior do baú do automóvel. Ao chegar na cena do crime, os oficiais identificaram que o caminhão estava com o pisca alerta ligado, o vidro da porta do motorista quebrado e as portas traseiras abertas.

Os policiais acionaram a seguradora do veículo, após encontra um bilhete com o número da empresa dentro da cabine. Horas depois, um representante da empresa foi até o local e conseguiu localizar o motorista, que não soube explicar onde estava. Quase seis peças bovinas, entre as partes dianteiras e traseiras, foram levadas pelos saqueadores.

Tanto o motorista, quanto o empresário da empresa foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para registrar o boletim de ocorrência.

Ainda segundo informações dos policiais, o caminhão havia saído de Tangará da Serra, em Mato Grosso, e tinha como destino a cidade de Promissão, em São Paulo. O caso foi registrado como furto qualificado com rompimento de obstáculo e o veículo periciado para abertura de inquérito. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a elucidar o caso podem entrar em contato com as autoridades usando o 190. A ligação é gratuita e o anonimato da fonte é garantido.