CORONAVÍRUS Estado confirma mais 3 casos em Três Lagoas e vítimas de Covid-19 chegam em 37 Duas mulheres, ambas de 37 anos, e um homem, de 51, entraram no boletim

24 ABR 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Mais três moradores de Três Lagoas contraíram o novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira (24). Os casos foram notificados na quarta-feira (22), mas só entraram no boletim de hoje após a conclusão do diagnóstico.

As vítimas são duas mulheres, ambas de 37 anos, e um homem, de 51. O documento diz que as duas mulheres estão internadas em um hospital da cidade e o homem está em isolamento domiciliar.

Segundo a pasta, ainda está investigação a maneira que ocorreu a transmissão. Caso alguma das vítimas tenha tido contato com outra pessoa infectada detecta-se caso de contaminação comunitária. A Vigilância Epidemiológica apura se as vítimas viajaram recentemente e monitora também as famílias.

Desta forma, saltou de 34 para 37 o número de casos confirmados de Covid-19 em Três Lagoas. Até o momento, são 125 casos notificados e 3 óbitos pela doença.