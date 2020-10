HOMICÍDIOS Estado é destaque em esclarecer homicídios Mato Grosso do Sul está em segunda posição no ranking dos estados brasileiros

1 OUT 2020 - 17h:00 Por Da redação/Israel Espíndola

Mato Grosso do Sul está em segunda posição no ranking dos estados brasileiros que mais esclarecem homicídios com 67% dos casos resolvidos. Atrás apenas do Distrito Federal com 92%. Os dados são do levantamento “Onde Mora a Impunidade” divulgado pelo Instituto Sou da Paz, e levam em consideração somente o percentual de investigações de mortes violentas.

Porém, os índices de esclarecimentos de Mato Grosso do Sul, que leva em consideração todos os casos registrados, são superiores a 70%.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira os fatores que colocam o Estado no topo da lista dos que mais esclarecem homicídios, vão do trabalho de excelência desenvolvido pelos policiais, militares, civis e dos peritos criminais até aos investimentos feitos pelo Governo em Segurança Pública.

Além de ser um dos estados que mais esclarece homicídios do Brasil, conforme o Atlas da Violência 2020, MS é um dos estados mais seguros do país, com expressiva redução de mortes nos últimos anos. Dados do Ipea (Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que os homicídios caíram 14,3% em Mato Grosso do Sul de 2017 para 2018. O Estado aparece no Atlas de 2020 com a sexta melhor taxa de mortes violentas do Brasil.