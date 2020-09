RCN NEGÓCIOS "Estamos caminhando para a normalidade", diz superintendente do Shopping Três Lagoas Em entrevista ao RCN Negócios, Marcelo Vieira conta avanços, nível empregatício e futuras instalações em Três Lagoas

26 SET 2020 - 12h:22 Por Beatriz Rodas

Entrevistado no RCN Negócios deste sábado (26), Marcelo Vieira tem mais de 30 anos de experiência em administração de shoppings, “praticamente vive a realidade dos shoppings desde o início de sua carreira”, como diz o apresentador André Milton, e hoje administra 27 shoppings em todo o país.

O setor é muito rico, principalmente nos quesitos comércio, geração de empregos e cultura; tanto que emprega mais de 1 milhão de pessoas em todo o país.

TRÊS LAGOAS

O Shopping Três Lagoas inaugurou no dia 21 de dezembro de 2019, e, segundo o superintendente Marcelo Vieira, “ele foi pensado estrategicamente para ancorar o comércio da cidade. Tanto para as grandes lojas, quanto para os pequenos empreendedores. Inclusive na praça de alimentação. Aqui tem lojas exclusivas que as pessoas não encontram num raio de 100 km, como a Riachuelo Casa, a primeira no Mato Grosso do Sul”.

CINEMA

No século passado, os cinemas faziam parte da cultura brasileira. Era comum cidades terem vários cinemas, as programações serem, inclusive, durante a luz do dia; mas isso foi se perdendo com o passar dos anos.

Hoje, apenas 7% das cidades brasileiras têm cinema, e a prática tornou-se sinônimo de shopping. É cultural ir ao cinema dentro dos shoppings.

A chegada da Cinépolis ao Shopping de Três Lagoas movimentou mais de mil pessoas por dia, como conta Marcelo, e triplicou o movimento antes da pandemia.

Hoje, depois de mais de sete meses de pandemia, é possível que as salas retornem às suas atividades, mas a decisão ainda passa pela análise da administração do shopping.