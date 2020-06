OPIRTUNIDADE Estão abertas inscrições para 6 cursos técnicos a distância; confira Entre as áreas: administração, logística, qualidade e design de interiores

1 JUN 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

Com as aulas presenciais suspensas, os cursos técnicos do Senac EAD (Ensino a Distância) estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além da flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser. Seis cursos estão disponíveis, em Três Lagoas, para quem busca pela qualificação técnica, com início das aulas no mês de junho. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho no site da instituição.

As vagas são para os cursos de Técnico em Administração, Logística, Qualidade, Recursos Humanos, Design de Interiores e Transações imobiliárias. Os valores estão disponíveis na página do Senac, assim como a programação completa de cada curso. Em Mato Grosso do Sul, o Senac conta com unidades em vários municípios, onde os alunos podem fazer a prova presencial, tirar dúvidas e contar com o apoio dos professores. Além de Três Lagoas, há unidades em Campo Grande, Corumbá e Dourados.

O diploma de técnico de ensino médio tem validade nacional e é assegurado àqueles que realizarem a conclusão do curso técnico do Senac.