GOLPE Estelionatários usam nome de frigorífico para aplicar golpes Clientes da empresa recebiam cobranças indevidas por e-mail

14 FEV 2020 - 09h:15 Por Alfredo Neto

Proprietário de um frigorífico de Três Lagoas foi vítima de estelionato. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, clientes da empresa recebiam boletos de compras que não haviam sido efetivadas. O empresário soube do golpe após ser informado pelos seus compradores.

Conforme o BO, as vítimas foram informadas sobre a procedência dos boletos e orientadas a não realizarem qualquer pagamento, já que todos os boletos do frigorífico são impressos e entregues em mãos. Não há informações se algum desses "débitos" foi pago.

Os boletos falsos chegavam através do e-mail mailer@cob80.com e mailer@cob81.com. A 1ª Delegacia investiga o caso.