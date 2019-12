DOADORES Estoque de tipagem sanguínea negativa está baixo e Hemosul pede doações A unidade possui 17 mil pessoas cadastradas, mas somente 300 fazem doações

24 DEZ 2019 - 11h:00 Por Kelly Martins

A chegada do fim de ano, com as comemorações de Natal e Ano Novo, acende a luz de alerta no Hemosul de Três Lagoas. É que o estoque de tipagem sanguínea negativa está baixo e os doadores estão sendo convocados. O sangue B- é o mais difícil nesse período, por exemplo, segundo a assistente social da instituição, Jaqueline Rovari.

Ela explica que, diferente de outros municípios, o número de doações de sangue entre os meses de novembro e dezembro aumentou 30%. “Porém, o problema que temos é com a tipagem negativa. Por isso, eu ligo para os doadores que estão cadastrados no banco de dados e peço para venham doar”, explicou.

A unidade possui 17 mil pessoas cadastradas, mas somente 300 fazem doações e mantêm a frequência. As bolsas de sangue são distribuídas para hospitais de Três Lagoas e de cidades vizinhas. Dessa forma, é importante que o estoque esteja abastecido, conforme pontua a assistente social.

Podem fazer doação pessoas com idade entre 16 e 60 anos e ter ao menos 55 kg. É necessário que o doador vá bem alimentado e leve um documento com foto.

A unidade ainda ampliou o horário de atendimento neste ano para os doadores. Ele é realizado a partir das 7h até às 12h, de segunda-feira a sábado. O Hemosul fica no bairro Jardim Primaveril.

Confira a reportagem abaixo: