AVANTE Estratégias de recuperação já estão nos radares do Governo e da Prefeitura Mesmo com dificuldades, há uma certeza entre autoridades: a superação da crise

10 ABR 2020 - 13h:00 Por Guilherme Filho e Marcus Moura

Para o Secretário de Governo Eduardo Riedel, Mato Grosso do Sul não pode enfrentar as dificuldades econômicas e os desafios da saúde como se fossem duas frentes distintas e conflitantes. Na “live” do Governo do Estado de quarta-feira (08), ele revelou que Mato Grosso do Sul já está trabalhando num plano de recuperação do Estado, levando em conta as perdas de arrecadação, os investimentos em saúde e no apoio aos setores menos assistidos da população, entre outros efeitos.

“A gente sabe muito bem os setores que estão sendo afetados e estamos acompanhando isso dia a dia. E vamos ter um plano geral para abranger setor por setor, para iniciarmos a recuperação do Estado. Não existe pandemia e economia. A crise é uma só e precisa ser enfrentada de forma ampla”, afirmou ele.

Riedel reconheceu que o isolamento social é o melhor caminho apontado até agora e que seus efeitos estão sendo levados em conta. Lembrou também que a participação do Governo Federal é essencial para garantir apoio aos diferentes setores da economia e aos estados. Quanto ao papel do Governo do Estado, Riedel disse que o diálogo com todos os setores está aberto e a busca de alternativas vai depender sempre do interesse global.

Ele garantiu, contudo, que o Governo não está paralisado diante da crise. O Estado não vai, segundo ele, agir com se existissem duas frentes. A saúde e a economia, ainda de acordo com Riedel, se complementam e andam juntas tanto no que diz respeito ao isolamento social, quanto às medidas que são tomadas para minimizar efeitos negativos na atividade empresarial.

Riedel lembrou que o governador Reinaldo Azambuja já pediu, por exemplo, a prorrogação dos vencimentos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para aliviar o setor rural e espera que outras medidas que estão sendo estudadas para ajudar o empresariado sejam anunciadas, assim como foram tomadas medidas para apoiar trabalhadores e desempregados. Lembrou ainda que no setor social o Estado aumentou o Vale Renda está fazendo chegar aos alunos os recursos da merenda escolar, como forma de ajudar no enfrentamento das dificuldades por parte da população.

A Resolução nº 4.798 do Banco Central do Brasil suspendeu até dezembro de 2020 o pagamento das parcelas daqueles que possuem crédito financiado pelo FCO na modalidade empresarial. Segundo a secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar seis mil operações terão o pagamento prorrogado no Estado.

Na Capital, o secretário de Finanças do município, Pedro Pedrossian Neto, disse que a prefeitura perdeu, em média, R$ 21 milhões em arrecadação com o fechamento do comércio e paralisação das atividades de diversos setores. “Estamos monitorando diariamente a arrecadação para conseguir entender como a economia está e vai reagir daqui pra frente”, ressaltou. Ambas as administrações esperam com certa apreensão a liberação de recursos do plano emergencial que tramita no Congresso.