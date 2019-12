PROVA DE RESISTêNCIA Estrutura do reality show 'Essa Honda é Minha' é montada em praça A maior prova de resistência começa nesta terça-feira (17), em Três Lagoas

16 DEZ 2019 - 08h:57 Por Kelly Martins

A estrutura da maior prova de resistência já realizada em Três Lagoas começou a ser montada, nesta segunda-feira (16). A praça Senador Ramez Tebet, no Centro, será palco do reality show “Essa Honda é Minha!”, onde 15 competidores vão tentar levar para casa uma moto 0km. A prova está prevista para iniciar às 18h desta terça-feira (17).

O participante que ficar por mais tempo em cima da moto, sem colocar os pés no chão, leva a CB Twister 250. Os participantes serão filmados e acompanhados em tempo real para fiscalização de irregularidades. As imagens serão transmitidas pelas mídias digitais do Grupo RCN e pela TVC Canal 13.1 HD.

Os participantes foram sorteados por meio de cupons em urnas espalhadas por lojas parceiras do reality, como também pelos vídeos mais criativos enviados ao Grupo.