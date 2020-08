OBRA Estrutura da feira livre ganha forma Os serviços são executados pela empresa Projetando Arquitetura, de Coxim

1 AGO 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

As obras de construção da nova estrutura da Feira Livre de Três Lagoas seguem dentro do cronograma previsto, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto.

Os serviços são executados pela empresa Projetando Arquitetura, de Coxim, vencedora da licitação. Segundo o secretário, até meados de agosto, a estrutura metálica contará com boa parte da cobertura. Após essa etapa, Adriano disse que será possível definir uma previsão de conclusão.

Com uma área construida de 5,5 mil metros quadrados, a estrutura contará com 205 boxes, 40 unidades de espaços gourmet e 130 vagas de estacionamento, além de depósito, área administrativa e banheiros. A estrutura da nova feira foi orçada em R$ 14 milhões e está sendo execuada ao lado do barracão da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. As duas obras vão ocupar uma área da antiga rede ferrovia, na esplanada da Noroese do Brasil