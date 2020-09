TRêS LAGOAS Estrutura da nova feira livre começa receber cobertura Obras seguem o cronograma e serão concluídas no próximo ano

23 SET 2020 - 16h:09 Por Ana Cristina Santos

As obras de construção da estrutura da nova feira livre de Três Lagoas foram iniciadas em abril do ano passado. Os serviços são executados pela empresa Projetando Arquitetura, de Coxim, vencedora da licitação.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, apesar do pequeno atraso por conta da pandemia da Covid-19, as obras seguem o cronograma. Atualmente, parte da estrutura já começa a receber cobertura. A previsão é de que as obras sejam concluídas no final do próximo ano, mas segundo o secretário, podem ser entregue antes.

A nova estrutura da feira livre de Três Lagoas está em construção em uma área que pertencia a antiga estação ferroviária, no centro da cidade. O local já começa a ganhar uma nova cara.