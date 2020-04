TRêS LAGOAS Estrutura do Hospital Auxiliadora é direcionada para leitos de Covid-19 Para atender a demanda de pacientes com sintomas ou casos suspeitos de coronavírus, hospital amplia número de leitos de UTI

4 ABR 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

Várias são as medidas adotadas em Três Lagoas para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Além disso, o Hospital Auxiliadora, único do município a atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), também passou a direcionar sua estrutura para receber pessoas com sintomas respiratórios, com suspeitas ou com a Covid-19.

O hospital que tinha apenas 10 leitos de UTI, está se estruturando para ampliar esse número. Hoje, segundo o diretor do Auxiliadora, Marco Antônio Calderón, dez novos leitos para atendimentos exclusivos de coronavírus, já estão prontos, equipados, e aguardando apenas o credenciamento do Ministério da Saúde.

O diretor informou que os leitos clínicos do hospital foram transformados em quartos de UTI para atendimento da Covid-19. Além disso, outras alas no hospital serão direcionadas para leitos clínicos para atendimento de pacientes com a Covid, que não necessitam de estar na UTI com respiradores.

Atualmente, os dez leitos de UTI do Auxiliadora estão ocupados com pacientes que apresentam outros tipos de patologias. Os dez leitos direcionados para pacientes com a Covid-19 estão todos vagos. Até ontem, não tinha nenhum paciente internado com coronavírus no Auxiliadora.

A prefeitura também está comprando 40 respiradores que serão instalados no hospital. O diretor do Auxiliadora destacou que o hospital necessita também de equipamentos de proteção individual (EPIs). Por esse motivo, reforçou o apoio da sociedade.