PIFOU! Estudante põe pé no chão e é desclassificado do reality show Matheus Rodrigues, de 20 anos, não suportou o sono e pode ter "dormido acordado"

19 DEZ 2019 - 09h:22 Por Valdecir Cremon

O estudante Matheus Rodrigues, de 20 anos, é o nono competidor a deixar o reality show "Essa Honda é Minha!", promovido pelo Grupo RCN de Comunicação, no centro de Três Lagoas, desde terça-feira passada. Ele não suportou o cansaço e o sono, depois de 39 horas de competição por uma moto Honda CB Twister 250 0km e colocou o pé no chão - o que é proibido pela produção do reality.

Durante toda a noite, amigos e parentes dele contribuíram com a arrecadação de alimentos e leite em troca de um bônus: poder dormir em um colchão por meia hora. Ele foi beneficiado, mas não resistiu à prova de ficar em cima da moto, concorrendo com os demais competidores.

Outro beneficado com o bônus da "soneca" é Sanderson Adriel, que conseguiu arrecadar 100 quilos de alimentos. Todas as doações serão entregues a entidades assistenciais de Três Lagoas.

Agora, seis candidatos ao prêmio seguem no reality.

1 - FLÁVIA LUIZ DO NASCIMENTO - 24 ANOS

2 - ANDREIA LUIZA BARBARA - 47 ANOS

3 - SANDERSON ADRIEL DE SOUZA - 27 ANOS

4 - SILVANO MARQUES - 51 ANOS

5 - GABRIEL ABRHÃO - 19 ANOS

6 - ADEILTON DE ARAUJO - 24 ANOS