RECICLAGEM Estudantes de Brasilândia concorrem a prêmio em SP Alunos da cidade montaram projeto de conscientização ambiental

1 FEV 2020 - 08h:44 Por Valdecir Cremon

Alunos da rede municipal de educação, em Brasilândia, estão concorrendo ao PVE (Prêmio Parceria Valorização pela Educação 2019), na categoria Jovens Mobilizadores, voto popular. O grupo, composto por 12 estudantes com idade entre 14 e 16 anos foi um dos 20 selecionados pelo projeto “Do Lixo ao Luxo”, de conscientização ambiental.

A votação termina no dia 7 de fevereiro, no site www.premiopve.hardfunstudios.com/votes#video-link).

A escolha pelo tema surgiu há dois anos, por meio de um trabalho em sala de aula. Em 2019, a iniciativa virou projeto. “Por sermos um município do interior, temos muito contato com a natureza e, em Brasilândia, também há a aldeia indígena Anodi, a última etnia Ofayé do Brasil. Então, toda questão ambiental tem uma forte ligação conosco”, destacou Flávio Junior Feitosa Bispo, de 15 anos, coordenador da iniciativa.

O projeto começou em abril do ano passado. Os alunos usaram as redes sociais como meio de interação com a comunidade.

A coleta seletiva de recicláveis é feita pela Assobra (Associação Brasilandense dos Agentes Ambientais).

categorias

Foram registrados no PVE 438 projetos, distribuídos nas categorias Gestão Educacional, Gesc Gestão Escolar, Acompanhamento de Aprendizagem, Mobilização Social e Jovens Mobilizadores.

Os vencedores serão anunciados nos dias 11 e 12 de fevereiro, em São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, o programa atua nos municípios de Brasilândia, Aparecida do Taboado e Água Clara. O objetivo é proporcionar a melhoria da educação pública, por meio da mobilização social das comunidades e do apoio à qualificação das práticas de gestão. No ano passado, a ação envolveu 31 escolas, sendo 24 municipais, cinco estaduais e duas da rede privada. Duas Apaes (associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) também participaram. Ao todo, o PVE envolveu mais de 9,1 mil alunos, com a participação de 352 professores e a qualificação de 57 diretores e coordenadores de secretarias de Educação.

O programa tem apoio da empresa Suzano.