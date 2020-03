8 DE MARÇO ‘Eu sofri relacionamento abusivo’ Veja reportagem especial de mulheres vítimas de violência doméstica

2 MAR 2020 - 19h:07 Por Ana Cristina Santos

No mês em que se comemora do Dia Internacional da Mulher, Mato Grosso do Sul registrou o segundo caso de feminicídio do ano. Uma professora foi morta por um guarda municipal neste final de semana em Campo Grande.

Três Lagoas faz parte das estatísticas tristes de violência contra a mulher. Por dia, em média, o município registra quatro boletins de ocorrência de violência doméstica. Somente em janeiro deste ano, a Delegacia de Atendimento à Mulher, registrou 124 boletins de ocorrência.

No próximo domingo, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E a partir desta segunda-feira, uma série de reportagens especiais contando histórias de mulheres que deram a volta por cima, verdadeiras histórias de superação, começou a ser exibida na TVC e na Cultura FM, e também pelas redes sociais.

Histórias de mulheres que sofreram relacionamentos abusivos fazem parte da primeira série de entrevistas.

Veja reportagem especial