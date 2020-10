VIRTUAL Eugênio Mussak é o próximo palestrante RCN/CBN em Ação Mussak > Quarto palestrante ministra no dia 20

11 OUT 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Comportamento e importância da gestão das organizações do futuro é o tema da quarta palestra do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020, que será ministrada por Eugênio Mussak, que é professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças. A palestra será no dia 20 de outubro às 18h.

Formado em medicina, Mussak leciona há mais de 40 anos, tendo se especializado em educação corporativa. Na Rádio Estadão/ESPN, conduz um programa chamado “Papo de Líder Entrevista”, no qual conduz entrevistas com executivos, empresários e personalidades que fazem a diferença. Autor de cinco obras, entre elas: Gestão Humanista de Pessoas (2010) e Preciso Dizer o que Sinto (2010), ele também escreve a coluna “Para Pensar Bem”, na Revista Vida Simples, onde fala sobre o comportamentos e as angústias humanas.

Online

A palestra poderá ser acompanhada pelo facebook.com/JPNews e pelas páginas de todas as emissoras do Grupo RCN de Comunicação.