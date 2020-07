POLÍCIA Evadido do sistema prisional é agredido e termina preso O home foi encontradao caído no bairro Santa Luzia

16 JUL 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

O homem de 23 anos foi encontrado caído, na noite de quarta-feira, na Rua Quixaramobim, no bairro SaO homem de 23 anos foi encontrado caído, na noite de quarta-feira, na Rua Quixaramobim, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. Foram os moradores que acionaram a Polícia Militar e o Corpo do Bombeiros relatando que havia um homem sendo agredido por outras pessoas.

Quando os policiais chegaram até o local encontraram a vítima no chão com ferimento na cabeça, ele então foi levado pelo Corpo de Bombeiros para UPA onde recebeu atendimento médico.

Aos policiais o homem disse que não sabia quais os motivos da agressão, e que conhecia o autor, mas não sabia o endereço. Ao checar a identidade da vítima descobriu que o mesmo é evadido do sistema prisional e foi encaminhado para a Depac.